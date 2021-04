L'Ascoli passa a Ferrara: Spal ko

L’Ascoli ha battuto per 2-1 in trasferta la Spal al Mazza nell’anticipo della 34esima giornata del campionato di Serie B giocato venerdì sera. I marchigiani si sono imposti in rimonta, ribaltando la rete iniziale di Valoti al 26′ grazie ai gol di Sabiri al 42′ e Bajic al 53′.

Nella classifica del campionato cadetto gli estensi guidati da Rastelli restano sesti a 50 punti, mentre l’Ascoli è ora quindicesimo a 37 punti e in piena lotta per uscire dalla zona playout..

OMNISPORT | 16-04-2021 23:14