L'Atalanta sfida i brutti ricordi

Sarà il Maccabi Haifa l’avversario dell’Atalanta nel terzo turno preliminare di Europa League. Dopo il clamoroso 8-0 rifilato al Sarajevo nel ritorno del secondo turno, giovedì 9 e giovedì 16 agosto la squadra di Gasperini se la vedrà con gli israeliani per tentare l’accesso agli spareggi, ultimo ostacolo prima della fase a gironi. Un avversario alla portata, che ha eliminato gli islandesi del FH Hafnarfjordur, ma la cui nazionalità non evoca bei ricordi ai tifosi dell’Atalanta, che videro interrompersi la più bella avventura in Europa proprio ad opera di un israeliano, l’attaccante Eli Ohana, stella del Malines che nel 1988 fermò la squadra allenata dal compianto Emiliano Mondonico in semifinale di Coppa delle Coppe.

Tra gli altri risultati, avanti Besiktas e Lipsia, lo scorso anno impegnate in Champions League, che hanno eliminato Hacken e B36 Torshavn e anche il Bordeaux, ai danni del Ventspils. Si qualificano pure i bielorussi della Dinamo Brest, il cui presidente è Diego Armando Maradona: decisivo un gol nei minuti di recupero contro l’Atromitos, valso l’1-1 dopo il successo 4-3 all’andata.

SPORTAL.IT | 02-08-2018 23:25