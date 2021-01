L'Athletic Bilbao piange Aitor Gandiaga

Lutto per l’Athletic Bilbao e per il calcio spagnolo.

A 23 anni è scomparso Aitor Gandiaga, centrocampista offensivo che il club basco aveva ceduto in prestito al Gernika, club di Tercera Division.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il ragazzo sarebbe rimasto vittima di un incidente stradale nella zona di Markina-Xemei schiantandosi con la propria auto contro un autobus per cause ancora da verificare.

Il club di Bilbao ha ricordato così Gandiaga: “Enorme dolore per un giovane che ha lasciato il segno a Lezama. Un grande abbraccio alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra del Gernika”.

Gandiaga aveva mosso i primi passi da calciatore nell’Under 19 dell’Eibar, per essere poi acquistato dal Basconia prima di approdare all’Athletic Bilbao.

OMNISPORT | 03-01-2021 23:16