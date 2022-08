L’Audi sbarca in F1 dal 2026

26-08-2022 11:27

Grande e importante novità per quanto riguarda il mondo della Formula.

Dal 2026 infatti, Audi insieme a Porsche sarà una nuova casa automobilistica fornitrice di Power Unit in F1. Da quello che filtra, il colosso tedesco molto probabilmente sarà legato alla Sauber dove, il telaio verrà assemblato in Svizzera e la power unit a Neuburg, da qualche anno, nuova casa di Audi Sport.

Dopo l’avvento della Cosworth datato 2010, nessun altro nome motoristico si era affiancato alla F1, per cui, quando avverrà l’ingresso di una potenza così importante, sarà destinato a lasciare il segno all’interno del circus.

Ci guadagnerà senza dubbio la Sauber che potrà aspirare a qualcosa di più rispetto a quanto fatto fino ad oggi. Del resto, Audi si presenta come una grande forza non solo a livello economico e mondiale, ma anche con un notevole background a livello di prestazioni nelle altre categorie del motorsport.

Chi invece ci perderà sarà molto probabilmente la Ferrari che andrà a perdere una scuderia cliente, che risulta sempre utile, visto anche il lavoro svolto da Mercedes con le “sue” scuderie.

“Il Motorsport è nel DNA di Audi, basti pensare a Le Mans, al DTM, alla Formula E, e vogliamo continuare questa storia di successi – ha spiegato nel corso della conferenza stampa l’ad Duesmann – Le nuove regole in materia di power unit ci hanno offerto un’ottima possibilità che abbiamo colto, dovremo allestire un reparto corse con gli standard Formula 1, ma abbiamo una buona base di partenza. La Formula 1 è il passaggio naturale – ha proseguito il responsabile del dipartimento tecnico, Oliver Hoffmann – abbiamo maturato delle esperienze nel mondo elettrico con le nostre ultime esperienze in altri progetti. Il regolamento ci consente di poter approfittare di un progetto completamente nuovo, e siamo pronti ad affrontare la sfida di una nuova powertrain, che sarà progettata e costruita in Germania”.