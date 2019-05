L'Australia ha le sue 23

Ante Milicic, il commissario tecnico della nazionale australiana di calcio femminile, ha diramato la lista delle 23 calciatrici convocate per il campionato del mondo che si disputerà in Francia. Le 'Matildas', così come sono soprannominate, sono inserite nel medesimo girone dell'Italia. Brasile e Giamaica le altre due rivali.

Portieri: Mackenzie Arnold, Teagan Micha, Lydia Williams.

Difensori: Teigen Allen, Laura Alleway, Ellie Carpenter, Steph Catley, Alanna Kennedy, Clare Polkinghorne, Gema Simon.

Centrocampiste: Katrina Gorry, Amy Harrison, Elise Kellond-Knight, Chloe Logarzo, Aivi Luik, Emily van Egmond, Tameka Yallop.

Attaccanti: Lisa De Vanna, Caitlin Foord, Mary Fowler, Emily Gielnik, Sam Kerr, Hayley Raso.



SPORTAL.IT | 16-05-2019 15:36