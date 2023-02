Lautaro, gioia da capitano: "Il Mondiale mi ha messo le ali"

La soddisfazione dell'attaccante argentino dell'Inter dopo il settimo gol in carriera realizzato al Milan, il primo con la fascia al braccio: "Sto cercando di portare sul campo la carica che mi ha dato alzare la Coppa".

05-02-2023 23:17

Il primo derby da capitano Lautaro Martinez non poteva immaginarselo migliore. Gol-partita per allontanare il Milan a -5 e settimo centro in assoluto contro i cugini che lo fanno diventare il secondo straniero più prolifico nella storia dell’Inter nelle stracittadine.

Solo contro il Cagliari il Toro ha segnato più gol (8), così la rete che ha spezzato la parità al 34’ del primo tempo e sancito anche sul piano numerico la netta superiorità dell’Inter nel primo tempo ha un sapore speciale: “Queste partite sembrano quelle che si vivono in Argentina, sentire il calore dei nostri tifosi è incredibile – ha detto Lautaro a Dazn al termine della partita – Abbiamo dimostrato ancora una volta che Milano è nerazzurra. Io capitano? Portare questa fascia è orgoglio, fin da quando sono arrivato qui provo a dare il massimo. Vincere il derby è sempre speciale”.

Per il numero 10 è il quinto gol in sei partite del 2023, molto più che un indizio che il trionfo al Mondiale abbia dato una marcia in più a Martinez: “Il Mondiale mi ha dato una carica speciale, vincere una competizione del genere è il regalo più bello che può ricevere un calciatore e cerco di trasmetterlo in campo” ha concluso Lautaro.