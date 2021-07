Lautaro Martinez: "Altro anno con l'Inter"

Lautaro Martinez non si cura delle indiscrezioni di mercato: l’attaccante argentino, attualmente in vacanza, ai media del suo Paese elogia l’Inter e afferma di non vedere l’ora di tornare in nerazzurro. “Sono in un momento molto importante della mia carriera, e quest’anno ho provato sensazioni che non conoscevo. Mi sento molto felice e soddisfatto della mia carriera. Tutto quello che faccio all’Inter mi aiuta a far bene con la Nazionale. Fisicamente sono migliorato parecchio: mi sono preparato con attenzione, seguito anche da un nutrizionista, e ho raggiunto un livello di forma altissimo”.

“Dalle statistiche delle ammonizioni si vede che sono cresciuto. All’orizzonte c’è un nuovo campionato con l’Inter, poi il Mondiale nel 2022”, ha continuato la punta nerazzurra.

OMNISPORT | 25-07-2021 14:15