Lautaro Martinez cambia agente

Mentre sul campo lo scudetto è sempre più vicino e fuori dal rettangolo di gioco l’Inter ha scelto di abbracciare il progetto Superlega, dirigenti e tifosi nerazzurri registrano la notizia del cambio di agente di Lautaro Martinez.

L’attaccante argentino ha infatti lasciato ufficialmente i rappresentanti storici, Rolando Zarate e Beto Yaque, per entrare nella scuderia di Alejandro Camano, che cura anche gli interessi di Achraf Hakimi.

A seguire ‘El Toro’ nella trattativa per il rinnovo del contratto con l’Inter in scadenza nel 2023 non sarà quindi la famiglia bensì il procuratore spagnolo, responsabile primario dell’agenzia Footfeel, che ha annunciato ufficialmente l’intesa attraverso un post su Instagram.

“Siamo entusiasti di annunciare che Lautaro Martinez – si legge – è entrato a far parte del #footfeelteam. Lautaro, noto anche come EL TORO, è uno dei calciatori più influenti del mondo“.

OMNISPORT | 19-04-2021 17:55