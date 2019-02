Lautaro Martinez: "Icardi? Dipende da lui"

L'attaccante dell'Inter Mauro Icardi in un'intervista a Sky ha parlato della situazione di Mauro Icardi: "Martedì era il suo compleanno, l'abbiamo salutato e gli abbiamo fatto gli auguri. Lui era contento di stare con noi. Continueremo ad appoggiarlo. Come ho già detto, dipenderà esclusivamente dalla decisione sua e di chi lo gestisce: non è un nostro problema, deve risolverlo lui. Spero che torni a giocare? Ovviamente: per noi è un giocatore molto importante. Lo appoggeremo".

Il Toro con l'assenza del connazionale è ora regolarmente titolare: "Sono felice per quello che sto vivendo: voglio continuare così, allenandomi e dando tutto. Io penso a lavorare ed a dare il massimo: ogni volta che ho l'opportunità, tento di sfruttarla e di segnare. Questo è il mio compito principale".

SPORTAL.IT | 20-02-2019 11:05