Lautaro Martinez mette pressione a Mauro Icardi

Nel corso della trasmissione Tres Arriba di TNT Sports, Lautaro Martinez si è soffermato sul caso Mauro Icardi: "E' una situazione per nulla bella, né per lui né per noi che siamo nel gruppo".

"Noi non possiamo fare molto, la decisione deve prenderla con la gente che lavora con lui e che gli sta intorno. Noi siamo gente che lavora come lui, siamo a disposizione del club. Quello che succede intorno a lui deve risolverlo lui col suo entourage e il club" ha detto l'ex Racing.

Secondo diverse indiscrezioni Icardi potrebbe tornare ad allenarsi con la squadra nella giornata di giovedì, cosa che non succede da oltre un mese, da quel 13 febbraio quando venne comunicata all'attaccante argentino la decisione di togliergli la fascia da capitano.

Nelle prossime settimane si attende un nuovo incontro tra l'amministratore delegato Giuseppe Marotta con il giocatore e la moglie-agente Wanda Nara. Intanto però l'ex dirigente della Juventus non ha mai smesso di sentirsi con Paolo Nicoletti, l'avvocato di fiducia della famiglia Icardi.

Sulla questione è intervenuto anche un grande ex interista, Walter Zenga: "Di Icardi mi ha stupito il messaggio su Instagram. Io nell'Inter ci sono nato, ho 22 anni di interismo dentro e credo che se tu ami una squadra, la ami a prescindere, anche se ti tolgono la fascia. È difficile avere un approccio diretto senza usare i social" ha detto l'ex portiere a 'Radio Kiss Kiss'.

Zenga ha poi puntato il dito contro Wanda Nara: "Oggi non si può consentire a un agente di parlare tutte le domeniche sere, c'è troppa sovrapposizione di ruoli. Sono contento che Marotta abbia deciso di usare questa linea e spero che tutto si risolva per il meglio".

Infine, una battuta sulla situazione della squadra: "L'Inter è terza in classifica e, senza trovare alibi, contro l'Eintracht aveva cinque giocatori della Primavera in panchina. La prossima è una partita clou contro la Lazio, ma bisogna dire che i nerazzurri sono dietro solo a Juventus e Napoli che hanno fatto tantissimi punti".

