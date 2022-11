09-11-2022 13:33

Lautaro Martinez, centravanti argentino dell’Inter, è finito nell’occhio del ciclone per la partecipazione a una festa in un noto club di Milano, per festeggiare il compleanno della compagna, subito dopo il pesante ko in Serie A contro la Juventus.

Società irritata, dovrebbe arrivare una multa per il Toro ma poco più. E anche i tifosi sui social non sono stati particolarmente duri con il proprio attaccante.

Festa in centro a Milano: Lautaro Martinez sarà multato dall’Inter

Secondo quanto ricostruito da Dagospia, il Toro dopo il ko contro i bianconeri sarebbe andato in un notissimo locale di Milano, il Just Cavalli, per festeggiare il compleanno della sua fidanzata Agustina Gandolfo.

La società di Viale della Liberazione non ha gradito né il poco tatto di Lautaro nel farsi riprendere subito dopo la pesante sconfitta, né l’ora tarda del suo rientro a 48 ore da una partita così importante contro il Bologna di Thiago Motta.

Lautaro, molto in forma in questo ultimo periodo di stagione, sarà multato dalla società ma non dovrebbero essere prese ulteriori misure, e dunque l’argentino dovrebbe essere regolarmente in campo oggi contro i felsinei.

La reazione dei tifosi: niente reprimende di Lautaro, perdonato dai nerazzurri

Essendo il compleanno della compagna, e non una festa organizzata a caso dopo una sconfitta, la maggior parte dei tifosi è stata clemente col Toro sui social. In pochi si sono scagliati contro l’argentino, ma anzi, la maggior parte dei sostenitori che è intervenuta nella vicenda ha mostrato comprensione per una cosa così di poco conto.

Come scrive Sportevai, i commenti sono stati blandi. C’è chi scrive: “”scusa amore abbiamo perso con la Juve non possiamo festeggiare il tuo compleanno”. Ecco quello che secondo qualcuno Lautaro avrebbe dovuto fare per rispetto, verso chi o che cosa non si capisce bene”.

Oppure anche, ancora di più deciso: “Ma perché quale provvedimento o multa dovevano dargli ? Ha solamente festeggiato il compleanno della Moglie”.

Unici commenti di protesta sono quasi esclusivamente nei confronti della prestazione in campo coi bianconeri: “A Lautaro noi si vole bene come ad un figliolo e proprio per questo che si pretende qualcosa in più da lui. Contro la Juve, al di là delle occasioni sprecate, è stato impalpabile”.

In generale dunque la reazione dei tifosi è stata molto apprezzabile, nella speranza che questo piccolo caso possa chiudersi a breve e si possa ritornare a pensare solamente al campo.