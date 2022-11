09-11-2022 09:49

Inter-Bologna sarà una delle sfide in programma questa sera alle 20.45, valida per la 14esima giornata di Serie A e penultimo turno prima della pausa per i Mondiali.

Inter-Bologna, le scelte di Inzaghi e Thiago Motta

Come si stanno preparando Inter e Bologna? Inzaghi cambierà qualcosa rispetto alla sfida persa contro la Juventus. Davanti a Onana troveranno spazio Skriniar, Acerbi e Bastoni. A centrocampo sugli esterni giocano ancora Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, nel mezzo torna dal primo minuto Brozovic che completerà il reparto insieme a Barella e Calhanoglu. In avanti Correa affiancherà dal primo minuto Lautaro Martinez.

Thiago Motta tende invece a confermare gli undici che la scorsa domenica hanno battuto il Torino, con l’inserimento di Orsolini e Vignato dal primo minuto, rimasti a riposo nella sfida della 13esima giornata.

Inter-Bologna, arbitra Colombo

Per l'ultima gara casalinga del 2022, i nerazzurri saranno arbitrati dal signor Colombo della sezione di Como. Gli assistenti saranno Vivenzi e Zingarelli. Il quarto uomo Sacchi, al Var Mazzoleni e all'Avar Di Martino. Per il fischietto comasco è il primo incrocio tra la formazione di Inzaghi e Motta. Inter-Bologna, probabili formazioni INTER (3-5-2), la probabile formazione: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Correa. Allenatore: Inzaghi. Bologna (4-2-3-1), la probabile formazione: Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì; Cambiaso, Medel, Schouten; Orsolini, Aebischer, Vignato; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta. Inter-Bologna: dove vedere la partita in tv e streaming La gara tra Inter e Bologna della 14^ giornata di Serie A, in programma mercoledì 9 novembre alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv sull'app Dazn. Gli abbonati a Sky potranno vedere il match sul canale Zona Dazn alla numerazione 214.