Bologna, Thiago Motta: "Inter grandi ricordi, ma dobbiamo vincere"

08-11-2022 15:41

Il tecnico dell’Inter Thiago Motta ha preso la parola in conferenza stampa per presentare la sfida di San Siro contro l’Inter valida per la 14° giornata di Serie A 2022/2023.

Inter e Bologna non pareggiano in Serie A dal 19 settembre 2017 – da allora sei successi nerazzurri e tre rossoblù. Dal 2018 in avanti infatti i nerazzurri hanno perso più partite nel massimo campionato solo contro Lazio (quattro) e Juventus (sei).

Queste le parole di Thiago Motta:

“È vero che c’è poco tempo per preparare l’incontro, ma mi auguro di andare avanti così, contro l’Inter faremo la nostra gara. I ragazzi stanno facendo la differenza in questo periodo. Per come stiamo oggi è davvero più semplice lavorare e trasmettere quello che desidero vedere ogni giorno e come affrontare le partite. Il segreto è non essere egoisti e pensare al gruppo, pensare di aiutare chi hai di fianco, per far diventare più forte il compagno e quindi automaticamente si migliora anche singolarmente”.

“Inter? È per me una grande esperienza e stupendi ricordi, ma desidero che ci giochiamo la nostra gara e serve essere concentrati e determinati su quello che ci sarà da fare. È presto dire che è tagliata fuori dalla lotta scudetto.Può competere in Europa e in campionato. Da Brozovic a Calhanoglu può cambiare ma non tanto, sono due giocatori che giocano bene a calcio, entrambi giocano bene lì, forse Brozo interpreta in maniera superiore quel ruolo, ma cambia poco“.