“Lautaro o Dybala?”: ecco chi è meglio per gli argentini

In Argentina ha fatto discutere la scelta del c.t. Lionel Scaloni di non convocare Sergio Aguero per l’amichevole con il Venezuela in programma domani al Wanda Metropolitano di Madrid: il Kun sta infatti vivendo un gran momento di forma e sono in molti a pensare che la sua esclusione sia una scelta politica dettata dal ritorno nella Selecciòn di Leo Messi. La stampa e i tifosi argentini si interrogano ora su chi prenderà il posto del Kun al centro dell’attacco dell’Albiceleste.

IL SONDAGGIO. Il sito del quotidiano Olè ha lanciato un sondaggio chiedendo ai supporter dell’Argentina di votare il loro “9” preferito per sostituire il Kun, indicando quattro candidati: l’interista Lautaro Martinez, lo juventino Paulo Dybala, l’attaccante del Boca Juniors Dario Benedetto e il suo rivale per eccellenza Matias Suarez, 30enne centravanti del River Plate. I risultati del sondaggio potranno risultare sorprendenti per i tifosi dell’Inter e soprattutto per quelli della Juventus.

I RISULTATI. La maggioranza dei tifosi argentini, infatti, ha votato per Benedetto, tornato ad alti livelli in Argentina dopo l’infortunio ai legamenti: lo xeneize ha raccolto ben il 44% delle preferenze. Alle sue spalle Lautaro Martinez con un “ottimo” 32%, frutto anche del grande momento vissuto con la maglia dell’Inter, culminato con la bella prestazione nel derby, condita dal gol decisivo su rigore. Un vero flop, invece, quello di Dybala, che ha raccolto appena il 6% dei voti, piazzandosi anche dietro a Suarez, terzo con il 18%.

MAURITO DOV’È? Da notare, infine, l’assenza totale di Mauro Icardi, che nell’ultima apparizione con la maglia dell’Argentina, lo scorso novembre, aveva trovato il suo primo gol in nazionale, nell’amichevole contro il Messico. Ma Maurito, in questo momento, ha altre priorità: prima di tornare nell’Albiceleste, deve riconquistare il suo posto nell’Inter.

SPORTEVAI | 21-03-2019 10:08