Inter, torna Icardi: ecco la reazione dei tifosi

L’esilio probabilmente è finito. Salvo smentite Icardi, che ha terminato le cure al ginocchio sinistro infortunato da tempo, da domani sarà di nuovo in gruppo a disposizione Luciano Spalletti. L’attaccante argentino dell’Inter era fuori dal 13 febbraio, quando gli venne tolta la fascia da capitano poco prima della trasferta di Europa League contro il Rapid Vienna. Poi un lungo tira e molla, con tanto di veleni e polemiche via social e via tv, fino agli ultimi segnali di disgelo. Improbabile che Spallettipossa schierarlo subito titolare, sia perchè non si allena da tempo sia per il momento felice di Lautaro Martinez, ma intanto è un primo passo verso una possibile pace. Vero è che mancano tutti i nazionali e in particolare il clan croato a lui avverso ma anche i tifosi interisti sono perplessi. Sul web i più accaniti si scatenano: “Adesso in panchina deve stare” o anche: “Ottimo, avremo un buon panchinaro a disposizione”, oppure: “Panchina fino a giugno e poi arrivederci. Non lo voglio più vedere in campo con la nostra maglia”.

NIENTE SCONTI – Delusi e amareggiati i fan nerazzurri non vogliono fare sconti all’ex capitano: “Si può accomodare in panchina, adesso é la riserva di Lautaro. Il nostro numero 10 non si tocca!”. C’è chi è sospettoso: “Lui torna ad allenarsi e ci va bene. Ma manca più di metà gruppo, che abbiano aspettato proprio la sosta per farlo rientrare gradualmente?” o anche: “Fin quando sono via i croati…”, oppure: “Serve un po’ di riposo al Toro ma non vorrei mai vederlo fuori dal campo””.

LE REAZIONI – Qualcuno ipotizza gesti clamorosi quando tornerà in campo: “Al primo gol farà il gesto di CR7 sotto la nord”, altri vogliono la pubblica ammenda: “Deve chiedere scusa in ginocchio a san Siro intero e FORSE si può guardare avanti”. Non manca però una frangia di tifosi contenti che il tormentone stia per finire: “Ottimo. Se poi recupera pure il Ninja torno a essere ottimista per il quarto posto. Ora dipende da Spalletti. Vediamo se riuscirà a far giocare Icardi e Lautaro insieme” o anche: “Perisic e Nainggolan come hanno dimostrato che l’Inter viene prima di tutto? chiedendo cessione e facendo audio contro la loro permanenza?” e infine la chiosa che racchiude tutto: “Io sono disposto a perdonarlo per il resto della stagione perché voglio la Champions ma poi se ne vada”.

SPORTEVAI | 20-03-2019 13:02