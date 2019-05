L'Avellino torna in C, il Modena no

Il “Piola” di Novara è ancora stregato per il Modena, che perde lo spareggio per tornare in Serie C nello stadio in cui, tre anni fa, i Canarini avevano conosciuto la retrocessione in terza serie.

Ad esultare è la Pergolettese, alla prima promozione tra i professionisti dopo che le due squadre avevano chiuso appaiate in testa il girone D. Finisce 2-1 con tutti i gol nel primo tempo: Morello e Franchi per i lombardi, momentaneo pareggio emiliano con un’autorete di Bortoluz.

Lieto fine invece per l’Avellino, che approda in C dopo aver battuto il Lanusei nello spareggio del girone G. La squadra di Bucaro si è imposta per 2-0 (gol di De Vena e Da Dalt) sul neutro di Rieti coronando una rimonta clamorosa: dieci punti recuperati sui sardi nelle ultime dieci giornate grazie a dieci vittorie consecutive.

SPORTAL.IT | 12-05-2019 20:25