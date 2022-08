Laver Cup 2022: Tsitsipas e Ruud completano il Team Europe

11-08-2022 15:04

Il Team Europe per la prossima Laver Cup può dirsi al completo.

Le scelte numero cinque e sei del capitano Björn Borg sono ricadute sui due tennisti europei attualmente con il ranking migliore ed abili a giocare il torneo che si terrà dal 23 al 25 settembre. Saranno quindi il norvegese Casper Ruud ed il greco Stefanos Tsitsipas a difendere i colori del “vecchio continente”.

Quello del prossimo settembre sarà un evento eccezionale perchè per la prima volta in assoluto ci sarà la presenza dei “Big 4” alla O2 Arena di Londra: Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic ed Andry Murray saranno tutti e quattro dalla stessa parte della rete a formare un poker di talento pazzesco.

Lo svizzero Federer e lo spagnolo Nadal, sono stati i primi a confermare la partecipazione, innescando una reazione a catena incontrollata e scatenando immediatamente la gioia dei fan: il fascino dell’evento è naturalemnte subordianto ai protagonisti in campo. Poi è arrivata quella di Andy Murray, beniamino di casa ed alla sua prima apparizione nel giovane torneo. Per ultimo è arrivato invece l’ok da parte del serbo Djokovic, che ha aggiunto una ciliegina preziosa su una torta già di per se straricca di emozioni e talento: la Laver cup quest’anno sarà un appuntamento ai limiti della leggenda per questo sport.

Ecco la composizione al completo del Team Europe per la Laver Cup 2022:

TEAM EUROPE LAVER CUP 2022

Capitano: Björn Borg

Rafael Nadal (ESP)

Novak Djokovic (SRB)

Stefanos Tsitsipas (GRE)

Casper Ruud (NOR)

Andy Murray (GBR)

Roger Federer (SUI)