Laver Cup: Casper Ruud disinnesca Reilly Opelka, Europa subito avanti

Al TD Garden di Boston comincia bene la Laver Cup per l’Europa. Nel primo dei tre singolari della prima giornata il norvegese Casper Ruud, numero 10 del mondo, ha portato in vantaggio il team di Bjorn Borg sul Resto del Mondo di John McEnroe battendo col punteggio di 6-3 7-6 in un’ora e tre quarti di gioco lo statunitense Reilly Opelka, numero 19 ma pericolosissimo sulle superfici veloci per il suo potentissimo servizio. Ruud però è riuscito a limitarlo a “soli” 9 ace e gli ha strappato la battuta nel terzo e nel nono game del primo set. Nel secondo invece il punteggio ha seguito i servizi fino al tie-break, con due palle break salvate per parte. Nel “game decisivo” Ruud è stato ancora una volta freddissimo facendo il minibreak sull’1-1 e non venendo più ripreso, anzi, facendone un altro sul terzo match point chiudendo il tie-break sul 7-4.

OMNISPORT | 24-09-2021 21:55