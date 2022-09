Laver Cup, deciso il compagno di Federer nel suo ultimo match in carriera

22-09-2022 17:05

Adesso è davvero tutto pronto. Il momento più atteso sta per arrivare, l’ultimo match della carriera di Roger Federer. Il tennista svizzero chiuderà il cerchio, dato che giocherà in coppia con l’eterno rivale Rafael Nadal nel doppio di Laver Cup contro gli americani Jack Sock e Frances Tiafoe.

Laver Cup, annunciato il programma

È stata infatti pubblicata la programmazione della prima giornata della Laver Cup 2022, la manifestazione che si terrà alla O2 Arena di Londra e che vedrà i migliori tennisti europei, capitanati da Bjorn Borg, affrontare i migliori del resto del mondo, guidati invece da John McEnroe.

Nella prima giornata di domani a partire dalle 14 ci saranno tre match singolari e poi a chiudere la serata il doppio, con Federer che terminerà la propria carriera giocando assieme al rivale di una vita e grande amico Nadal. Davanti al suo pubblico di Londra, dove ha vinto otto Wimbledon.

La grande emozione di Federer

Subito dopo l’annuncio di come sarà strutturata la prima giornata di questa Laver Cup, lo stesso Federer ha pubblicato su Twitter la programmazione e ha commentato così quello che sarà il suo incontro conclusivo: “Domani sera il mio ultimo match in coppia con Rafa Nadal“.

“È speciale poter giocare con Rafa ancora una volta. Sono sicuro che sarà meraviglioso“, ha aggiunto il tennista svizzero. Federer e Nadal torneranno così a condividere il campo in un doppio di Laver Cup dopo la prima edizione del 2017. Battuti all’epoca lo stesso Sock e Sam Querrey.

Lo stato d’animo di Nadal

Sarà una giornata molto speciale per tutti gli amanti del tennis e soprattutto per i due grandi protagonisti, Federer e Nadal: “Dopo tutto quello che abbiamo condiviso, partite, vittorie, tornei, successi – le parole del maiorchino -, non vedo l’ora di scendere in campo per questa sfida”.

Nadal è davvero emozionato per essere in campo nell’ultimo match dell’elvetico: “Roger è uno dei giocatori più importanti della mia carriera, una parte della mia storia se ne sta andando. Sono grato di poter giocare con lui e non posso che ringraziare il resto della squadra per avermi aspettato”.