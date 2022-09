24-09-2022 19:55

Perfetta partità tra il Team Europe e il Team World dopo la sesta partita di Laver Cup. Nel primo pomeriggio Matteo Berrettini ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime con i parziali di 7-6 (13-11), 4-6, 10-7, conquistando il terzo successo della competizione da parte europea.

Poche ore dopo, il team World ha risposto: lo statunitense Taylor Fritz ha piegato in un’ora e mezza il britannico Cameron Norrie per 6-1 4-6 10-8, riportando così lo score in perfetta parità.