Lavezzi, nuovo ricovero: ecco cosa si è saputo ora sulla salute del Pocho

Ancora notizie preoccupanti in merito alle condizioni di salute di Lavezzi. Dall'Argentina voci allarmanti, smentita overdose resta giallo sul Pocho

08-01-2024 11:39

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Ezequiel Lavezzi di nuovo ricoverato. Dall’Argentina rimbalzano notizie contrastanti. Si parla addirittura di terapia intensiva in seguito a un’overdose. Ma il figlio Tomás smentisce sui social, anche se conferma che il padre, ex calciatore di Napoli e Psg, è “in cura”. Insomma, mistero sulle condizioni del sudamericano, già finito alla ribalta delle cronache per l’incidente subito poco più di due settimane fa a Punta del Este.

Mistero Lavezzi: ricoverato di nuovo per un’overdose?

Proprio come già successo in precedenza a Punta del Este, le voci sono discordanti in merito alle condizioni di salute del vice-campione del mondo 2014 che ha fatto innamorare i tifosi partenopei ai tempi della sua avventura a Napoli. Secondo alcuni media argentini, il Pocho si troverebbe nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Zabala di Buenos Aires in seguito a una overdose.

Ma a smentire tale ipotesi è stato Tomás, il figlio ventenne dell’ex calciatore. Il giovane, che milita nella giovanili dell’Union, si è affidato ai social per fare chiarezza: “Mio padre sta bene ed è in cura, smettetela di inventare cose non vere. Non ha avuto alcuna overdose né altre cose del genere”.

Come sta davvero il Pocho? Ecco dove sarebbe ricoverato

I problemi di salute del Pocho, 38 anni, tornano a far preoccupare i suoi tifosi. Da quanto si apprende, dopo aver effettuato una serie di accertamenti presso una clinica di Belgrano, l’ex attaccante è stato trasferito in un altro centro di riabilitazione a Boedo, quartiere di Buenos Aires.

Si tratta di una struttura sanitaria che offre diversi ambienti con aree ricreative dove i pazienti ricoverati possono riprendersi e rilassarsi. Una clinica che dispone di specialisti di altissimo livello, in cui sono già state curate tante altre celebrità argentine per problemi legati alla salute mentale: dai musicisti Charly García e Pity Álvarez all’attrice Noemí Alan. La speranza è che Lavezzi possa essere finalmente in buone mani.

Lavezzi: una vita di eccessi dal ritiro alla rissa del 20 dicembre

Appese le scarpette al chiodo nel 2019, Lavezzi ha lasciato le pagine sportive per ritrovarsi su quelle scandalistiche. Lusso, donne bellissime, viaggi a bordo di yacht e una quarantena in periodo Covid da 1,5 milioni di dollari in due mesi sull’isola di Saint Barth. Lo scorso 20 dicembre l’argentino è stato protagonista di un incidente avvenuto durante una festa nella sua villa a Punta del Este che gli ha causato la frattura della clavicola.

Inizialmente sembrava fosse stato vittima di un accoltellamento, ipotesi poi smentita, anche se resta il giallo sulla dinamica dell’accaduto. Complicato anche il trasferimento dall’Uruguay in Argentina: Lavezzi è stato infatti sedato dopo aver avuto uno scompenso.