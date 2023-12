Napoli, Lavezzi in ospedale in Uruguay: la stampa parla di accoltellamento, la famiglia di incidente

L’ex giocatore del Napoli, Ezequiel Lavezzi, è ricovero in ospedale a Punta del Este in Uruguay: la polizia locale investiga sull’accaduto. Per il “Pocho” ferita all’addome e una frattura della clavicola

20-12-2023 18:06