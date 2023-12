Napoli sotto processo, non era solo colpa di Garcia: la città ribolle di rabbia

Dopo la batosta col Frosinone in Coppa Italia, finiscono tutti sotto accusa in casa Napoli: da De Laurentiis a Mazzarri fino a capitan Di Lorenzo

20-12-2023 09:41

Tutti sotto accusa. Da Laurentiis ai calciatori – capitan Di Lorenzo compreso – fino a Mazzarri. Napoli è una polveriera dopo la pesante sconfitta interna (0-4) col Frosinone, costata l’eliminazione dalla Coppa Italia agli ottavi di finale. I tifosi sono furibondi per il naufragio della squadra che ha il tricolore cucito sul petto.

Disastro Napoli, non era solo colpa di Garcia: sul web è bufera

L’esonero di Rudi Garcia si pensava potesse essere la panacea di tutti i mali. Ma non è stato così. Del Napoli campione d’Italia capace di dominare in Italia e anche in Europa fino ai quarti col Milan non c’è più traccia. Scomparso. Dissolto. Liquefatto. I partenopei stanno pagando a caro prezzo le scelte societarie, ma anche il rendimento mediocre dei suoi uomini chiave.

Già, perché Kvaratskhelia è irriconoscibile e lo stesso Osimhen, frenato da un infortunio, non è più devastante come la scorsa annata. Al termine della partita i tifosi del Napoli si sono letteralmente scatenati, prendendo di mira un po’ tutti.

Tifosi del Napoli furibondi: tra i più contestati anche Di Lorenzo

Lo ripetiamo: sono finiti proprio sotto accusa. Ma colpiscono le critiche rivolte all’indirizzo del capitano Di Lorenzo, uno dei calciatori più amati dal pubblico del Maradona. “Come siamo generosi quest’anno… altro regalo di Natale. Prima davo la colpa a Garcia, ma ora non perdonerò nessun calciatore che non dimostra attaccamento alla maglia. Dispiace, ma Di Lorenzo, il capitano, è stato disastroso in campo” scrive su Twitter Alfredo. Gli fa eco Eduardo Ammendola: “Vergognatevi. Il primo responsabile è Di Lorenzo, da inizio anni fa solo danni. Comunque la colpa non era di Garcia né di Mazzarri, ma solo dei calciatori. Indegni”.

Monta la rabbia: pioggia di critiche anche su Mazzarri e Adl

Il Napoli è crollato col Frosinone, quando in campo sono entrati i big. E anche Mazzarri finisce sul banco degli imputati. “Bei cambi, mister! Lo abbiamo visto domenica sera cosa significa avere il terzino a piede invertito. Anche Lobo-Demme molto sensato devo dire. Io ti voglio bene e te ne vorrò sempre, ma non ti ci mettere anche tu” afferma Francesco.

“Vergogna. Il fatto di aver vinto il campionato lo scorso anno rende solo tutto più indecoroso. De Laurentiis dovresti pubblicamente scusarti per lo scempio che hai creato senza avere più Giuntoli e Spalletti a salvarti” sostiene Nicola Licciardiello. Quindi l’appello di Giovanni: “A gennaio si spende tutto il tesoretto: due difensori forti forti e due centrocampisti forti forti, ci siamo capiti?”.

Naufragio Napoli, anche Mauro si scaglia contro i calciatori

Un duro attacco ai calciatori azzurri è arrivato anche da parte di Massimo Mauro, opinionista Mediaset ed ex del Napoli: “Ho visto giocatori che non passavano la palla ai compagni, una cosa incredibile”. Mauro ha fatto anche un nome: “Raspadori. Vedere il tuo centravanti non passare la palla con quattro avversari davanti è brutto. Il primo obiettivo deve sempre vincere la partita, non si può andare contro la semplicità del gioco. Non è giusto e non è corretto”. Poi ha aggiunto: “Mi ha sorpreso il fatto che il Napoli abbia preso quattro gol quando sono entrati i big, non so se si tratta solo di sfortuna…”.