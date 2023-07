Massimo Mauro ritrova il sorriso dopo l'infarto: il post su Facebook è commovente

L'ex calciatore Massimo Mauro, colpito da un infarto lunedì scorso mentre giocava a Padel, ringrazia i medici di Catanzaro che gli hanno salvato la vita: "Non lo dimenticherò mai"

24-07-2023 15:42

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Si affida ai social, Massimo Mauro, per ringraziare gli angeli che gli hanno salvato la vita. Già, i medici dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dov’è stato ricoverato d’urgenza dopo l’infarto che lo ha colpito, lunedì scorso, mentre giocava a padel con gli amici. “Non dimenticherò mai tutto ciò che è stato fatto per me” ha scritto su Facebook l’ex calciatore di Napoli, Juventus e Udinese, oggi opinionista tv.

Massimo Mauro salvato all’ospedale di Catanzaro: il post

Il presidente della ‘Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus‘, 61 anni, ha scelto Facebook per postare un messaggio di ringraziamento nei confronti di chi è riuscito a scongiurare la tragedia grazie a un intervento tempestivo. “Le parole non riusciranno mai a rendere il grado di riconoscenza che nutro in questo momento. Sono grato all’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, in particolare al Primario, ai Medici e a tutto il personale per l’ottima gestione, la professionalità ed il costante supporto”.

Dalla paura al sorriso ritrovato: le condizioni di Mauro

Le immagini pubblicate da Mauro testimoniano quanto le sue condizioni siano migliorate. Soprattutto, conforta il sorriso che sfoggia negli scatti con il personale sanitario del nosocomio calabrese. “Non dimenticherò mai tutto ciò che è stato fatto per me, mi hanno salvato la vita – ha aggiunto -. Quel giorno la mano di qualcuno mi ha aiutato. Grazie anche alla mia città e a tutti coloro che mi hanno fatto sentire la propria vicinanza, siete in tanti e non riesco a nominarvi tutti. Con affetto e riconoscenza, Massimo Mauro”.

Mauro colpito da infarto: cos’era successo

Lunedì scorso l’ex calciatore stava giocando a padel con amici nel quartiere Lido di Catanzaro, quando ha accusato un malore, un dolore lancinante che lo ha fatto accasciare. Ciò che in un primo momento si pensava fosse un’indigestione, era in realtà un infarto. Soccorso dai presenti, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Catanzaro. Lì, i medici hanno subito capito la gravità della situazione, sottoponendo Mauro a un intervento chirurgico d’urgenza di angioplastica.