Lazio: Accordo con Provedel, ma lo Spezia lo blocca

01-08-2022 09:12

La telenovela Lazio-Provedel non è ancora giunta al suo fine. Nella giornata di ieri, Lotito e l’entourage del giocatore hanno trovato un accordo, ma ad impedire la concretizzazione dell’affare è stato lo Spezia. Il club ligure ha fermato la trattativa a causa del dietrofront di Dragowski, individuato da Luca Gotti come sostituto del promesso sposo laziale, in quanto non pienamente convinto della destinazione. I biancocelesti non possono fissare le visite mediche che porterebbero così all’ufficializzazione dell’estremo difensore spezzino, ma rimane comunque valido l’accordo di massima raggiunto tra le parti del calciatore e del club romano.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE