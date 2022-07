02-07-2022 23:40

Salvatore Sirigu sembra aver trovato la porta da proteggere per la prossima stagione. Solo qualche giorno fa il Napoli lo aveva bloccato come secondo di Alex Meret, in attesa degli sviluppi del mercato e dei rinnovi di Ospina e Meret.

In pochi giorni però è cambiato tutto. Pare infatti che la Lazio, come riporta Tuttomercatoweb.com, lo abbia anticipato con un blitz e le parti sarebbero vicine a trovare un accordo.