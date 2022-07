Lazio, Acerbi rimane a Formello: addio ormai scontato

26-07-2022 19:17

La Lazio è partita per la Germania dove nei prossimi giorni affronterà due amichevoli contro il Genoa e la Nazionale del Qatar. Sull’aereo che ha portato i biancocelesti in terra teutonica, però, non c’era Francesco Acerbi, che invece è rimasto ad allenarsi a Formello.

Acerbi aveva avuto qualche screzio con dei tifosi nel ritiro di Auronzo di Cadore, dopo che già nella passata stagione i problemi con i sostenitori si erano fatti via via sempre più importanti.

Da capire ora la prossima destinazione del giocatore, finito anche in orbita Inter.

