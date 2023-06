Lazio, ad agosto amichevoli con Barcellona e Juventus

Si va definendo il programma estivo dei biancocelesti che l'anno prossimo disputeranno la Champions League

04-06-2023 10:15

Dopo la vittoria di Empoli che ha regalato il secondo posto in campionato, la Lazio ha iniziato le sue vacanze. Ci si rivederà alla fine della prima settimana di luglio, l’11 è previsto l’inizio del ritiro ad Auronzo, che dovrebbe durare fino al 28 di luglio. Sono state programmate tre amichevoli di prestigio per il mese di agosto: la squadra di Maurizio Sarri giocherà il 4 agosto in Inghilterra contro l’Aston Villa, l’8 agosto contro il Barcellona e il 13, una settimana prima dell’inizio del nuovo campionato, contro la Juventus.