Lazio anti-Cluj: alla rifinitura assenti Milinkovic e Zaccagni

A Formello, la squadra si è allenata agli ordini di Maurizio Sarri in vista della trasferta di domani in Romania

22-02-2023 11:35

Domani la Lazio andrà in Romania, contro il Cluj, per difendere l’1-0 dell’Olimpico nel ritorno dei play off di Conference League. Oggi, nella rifinitura di Formello, erano assenti diversi giocatori: Pedro, Romagnoli, Radu, Milinkovic e Zaccagni. Gli ultimi due sono da valutare e potrebbero anche saltare la trasferta europea. Nel match di andata, pur in 10, la squadra di Maurizio Sarri è riuscita a portare a casa un’importante vittoria, anche se con il minimo scarto, e la qualificazione è ancora in bilico. La conferenza stampa della vigilia del tecnico è prevista per oggi alle 18.