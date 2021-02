Lazio-Bayern Monaco, Karl-Heinze Rummenigge elogia Ciro Immobile

Il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinze Rummenigge, ha elogiato le prestazioni degli ultimi anni dell’attaccante biancoceleste Ciro Immobile a poche ore dalla super sfida di Champions League che vede coinvolte le due squadre. Il dirigente ricorda l’unica sfortunata stagione di Ciro in Bundesliga, quando durante l’ultimo anno di Klopp fu aspramente criticato e non riuscì ad esprimersi al meglio. Dopo quell’esperienza la sua carriera si è però ripresa, dominando più volte la classifica marcatori di Serie A e arrivando anche a vincere la prestigiosa scarpa d’oro come altri grandi atleti italiani prima di lui, come Luca Toni e Francesco Totti.

Queste le parole di Rummenigge a Sky Sport:

“Immobile? Non lo abbiamo mai trattato. Lui ha giocato nel Dortmund, non ha trovato un’annata buona lì anche perché è stato ingiustamente criticato. Quella è stata una stagione complicata per tutto il Dortmund, fu l’ultimo anno di Klopp che poi fu esonerato e mi è dispiaciuto per lui. In Italia ha dimostrato tutte le sue qualità, è un giocatore che può fare la differenza”.

OMNISPORT | 23-02-2021 18:31