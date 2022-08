Lazio, Cancellieri spavaldo: "Imparare un nuovo ruolo non mi fa paura"

02-08-2022 17:00

Cancellieri, nuovo giocatore della Lazio, si è presentato in conferenza stampa: “Per me è stata quasi una sorpresa tornare a casa mia, a Roma. È anche uno stimolo in più per dimostrare in una squadra come questa di poter fare bene. Spero di ripetere quanto fatto a Verona. Imparare un altro ruolo? In una squadra come questa, non mi fa paura. Anche perché davanti ho un giocatore come Immobile e posso solo ispirarmi a lui. Per me è un’opportunità importante”.

Cancellieri sarà il vice di Immobile: “Ciro? Per come si muove lui lo fa sembrare un ruolo a parte. Io devo essere pronto, non mi spaventa giocare da punta. Avrò il mio tempo per farlo in maniera giusta. Derby? Ho fatto i primi 10 anni alla Roma, non ha niente a che vedere con quello che sto vivendo adesso. Sicuramente il derby è una partita a sé, la sentirò anche io in modo particolare. La giocherò da giocatore della Lazio”.