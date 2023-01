Lazio, Cataldi: "Luis Alberto? Mai visto così"

10-01-2023 17:41

Ai microfoni di Lazio Style, Cataldi ha parlato così del suo rinnovo: “Siamo a buon punto. Non è la cosa principale in questo momento. Ora dobbiamo risollevare la squadra. Il rinnovo è una cosa secondaria, a cui penseremo più avanti”.

Su Luis Alberto, Cataldi non ha dubbi: “Tutto lo danno per partente, girano tante voci. Io come l’ho visto queste due settimane, probabilmente non l’avevo mai visto. In termini di continuità in allenamento. Vedo una squadra che può crescere e deve farlo, non vogliamo competere per altri obiettivi che non siano la Champions”.

Infine, Cataldi chiude parlando di Lazio-Empoli: “C’è sicuramente rabbia per il risultato, perché poi sappiamo che il risultato cambia un po’ le opinioni di tutti. C’è anche consapevolezza dei nostri mezzi, quella di ieri è stata una delle migliori prestazioni. Quando però la partita finisce in parità si vede tutto nero, è normale che sia così. Dobbiamo ripartire dalla prestazione di ieri, cercando di limare quelli che sono i nostri difetti”.