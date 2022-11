Lazio, che tegola! Si ferma Zaccagni

09-11-2022 14:31

Pesante defezione in casa Lazio. A fermarsi, in allenamento, è Mattia Zaccagni, che peraltro stava attraversando un ottimo momento di forma. Per l’esterno offensivo ex Hellas Verona, trauma distrattivo a carico del polpaccio destro. Il giocatore perderderà così le prossime sfide contro Monza e Juventus, chiudendo in anticipo il suo 2022 a disposizione dei biancocelesti.

Questo, il comunicato del club capitolino: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che Mattia Zaccagni è stato sottoposto questa mattina presso Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un trauma distrattivo a carico del polpaccio destro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale”.