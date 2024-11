Lazio, chi era Flavio, morto prima del trionfo a Como. Baroni gli ha dedicato la vittoria

Oltre che dai biancocelesti, il 25enne è stato omaggiato anche dalla tifoseria rivale giallorossa. La dedica del mister Baroni post vittoria a Como

Chi è il tifoso omaggiato da Marco Baroni? Dopo la vittoria per 5-1 contro il Como, l’allenatore della Lazio in tutte le sue interviste – alle varie tv e in sala stampa – ha dedicato il successo a Flavio Rosci, un giovane appassionato calcistico e sostenitore biancoceleste scomparso poche ore prima del match. Il 25 enne fan era diventato un’icona per la tifoseria laziale, insieme al suo gemello Francesco, per il forte tifo nonostante le difficoltà causate dalla sua rara malattia neurodegenerativa di Batten. Le parole del tecnico e la vicinanza delle tifoserie romane per il ragazzo scomparso.

Lazio, la dedica di Marco Baroni

Nella conferenza post-partita Como-Lazio, Baroni ha voluto ricordare Flavio con parole di affetto e vicinanza:

“Voglio fare le mie condoglianze alla famiglia per la perdita di un nostro grande tifoso, Flavio Rosci, sempre al nostro fianco. Dedico questa vittoria a lui”.

Flavio Rosci, un simbolo del tifo biancoceleste

Flavio e Francesco erano conosciuti e amati da tutta la tifoseria biancoceleste. Nonostante la malattia, i due fratelli non perdevano occasione per seguire la squadra in ogni evento, ritiro e partita. La loro presenza era diventata un segno di fedeltà e dedizione per la Lazio, simbolo di un amore che andava oltre le difficoltà quotidiane. La passione di Flavio per il club era tanto forte da suscitare rispetto anche tra le tifoserie avversarie.

Flavio Rosci, l’omaggio della Curva Sud della Roma

Il giorno della scomparsa di Flavio Rosci, anche i tifosi della Roma hanno voluto rendere omaggio al giovane laziale. Durante la partita contro il Torino, la Curva Sud ha esposto uno striscione con la scritta “Buon viaggio Flavio!”, un gesto di rispetto che ha unito le due tifoserie in un momento di profonda commozione.

Flavio Rosci, il saluto finale nella basilica dell’Eur

Il dolore per la perdita di Flavio ha colpito non solo la sua famiglia, composta da papà Marco, mamma Paola e il fratello gemello Francesco, ma anche tutta la comunità dei tifosi della Lazio e del calcio in generale.

Il funerale si terrà nella Basilica dei SS. Pietro e Paolo nel quartiere Eur di Roma, dove amici, parenti e sostenitori potranno dare l’ultimo saluto a Flavio, un giovane che ha lasciato un segno indelebile nella storia dei tifosi biancocelesti.

