Lazio, contro la Cremonese verrà festeggiata anche l'ultima di Radu

Il difensore romeno ha deciso di dire basta e lo farà nel giorno in cui verrà festeggiato il decennale dell'anniversario della Coppa Italia vinta contro la Roma il 26 maggio del 2013.

20-05-2023 19:29

L’ultima partita in casa contro la Cremonese vuole essere indimenticabile per la Lazio. I biancocelesti potrebbero qualificarsi matematicamente in Champions nell’ultimo match all’Olimpico della stagione, ma ci sono anche due momenti speciali che i tifosi attendono: la festa per il decennale della Coppa Italia vinta contro la Roma il 26 maggio 2013 e l’addio al calcio di capitan Radu.

Il difensore romeno infatti, dopo 15 anni di Lazio e dopo aver collezionato 426 presenze in maglia biancoceleste, è pronto a salutare i suoi tifosi.