Lazio, dall'Olanda certi: Xavi Simons il regalo a Sarri

Considerando il futuro incerto di Pedro, i biancocelesti si stanno muovendo per un esterno offensivo.

26-03-2023 12:17

Dall’Olanda sono certi: Xavi Simons potrebbe giocare alla Lazio. L’esterno del Psv, passato la scorsa estate dal Psg a Eindhoven, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League farebbe scattare dai francesi la clausola di riacquisto a 12 milioni per poi girarlo altrove. “A una squadra come la Lazio”, ha conccluso il giornalista di Espn Cristian Willaert.

Vedremo se ci saranno le possibilità, sicuramente a Sarri farebbe comodo un talento come Xavi Simons, considerando anche il futuro incerto di Pedro.