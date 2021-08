Lazio, Emre nello staff di Sarri

L’ex Inter Emre Belozoglu nello staff di Maurizio Sarri. Arrivano conferme sull’indiscrezione di alcune settimane fa: secondo i media turchi, l’ex centrocampista turco firmerà con il club capitolino entro il mese di settembre.

Ex allenatore del Fenerbahce, Emre approderà nella Capitale per studiare le idee e la filosofia del mister toscano: un’occasione da sfruttare, tanto che l’ex giocatore ha detto no a un ruolo da assistente del ct della Nazionale turca.

OMNISPORT | 17-08-2021 16:46