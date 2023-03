Ad "Hitlerson" arriva il daspo per 5 anni dal Questore di Roma

23-03-2023 08:47

Come ormai noto, è stato identificato – tramite le telecamere di sicurezza – il tedesco simpatizzante della Lazio che domenica, durante il derby di Roma , si è presentato all’Olimpico con la maglia della Lazio dal nome “Hitlerson” e col numero 88: in riferimento al saluto nazista .

Il Messaggero, nell’edizione di oggi, comunica che adesso il tedesco è stato daspato per 5 anni dal Questore di Roma . Arriva, però, una mossa ancora più dura da parte della Lazio che decide di escludere il “tifoso” a vita dallo stadio. Claudio Lotito , presidente dei biancocelesti, si è così espresso sulla vicenda: “Mi sono adoperato in prima persona per far individuare i soggetti responsabili di questo atteggiamento vergognoso. La Lazio continua a subirne un grosso danno d’immagine ed economico”.