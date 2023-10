Lazio-Fiorentina 1-0: l'analisi di Sarri e la frecciata a Immobile, Italiano furioso coi suoi

Nel post partita di Lazio-Fiorentina, le voci dei protagonisti: la soddisfazione di Sarri, poi la frecciata a Immobile. Sul fronte viola, Italiano è una furia.

30-10-2023 23:27

Lazio che torna a volare grazie al gol partita di Ciro Immobile, che entra e decide il match casalingo con la Fiorentina, realizzando la rete dell’1-0 finale al minuto 94. Rigore che vale tre punti d’oro per la compagine biancoceleste, che guadagna terreno in classifica e si aggiudica uno scontro diretto in chiave Europa. Di seguito le voci dei protagonisti, con Maurizio Sarri che non le ha mandate a dire al suo centravanti.

Sarri: “Immobile non è in discussione

L’analisi di Maurizio Sarri nel dopo gara di Lazio-Fiorentina, vinta allo scadere grazie alla rete del solito Ciro Immobile, entrato al minuto 78.

Partita dura, difficile, come era facilmente prevedibile. La Fiorentina ha fatto qualcosina in più di noi nel primo tempo, ma nella ripresa penso che abbiamo legittimato la vittoria, creando diverse occasioni e non concedendo quasi nulla agli avversari.

Il gol e il momento di Ciro Immobile, subentrato solo nel finale.

Ciro lo stiamo aspettando. Abbiamo un ragazzo che sta facendo bene in questo momento (Castellanos, ndr), quindi è giusto dargli spazio, ma Ciro non è in discussione. Il gol gli farà bene, così come gli farà bene allenarsi un po’, visto che nell’ultimo mese si è allenato poco. Mi è piaciuto di più negli ultimi due allenamenti, mi è sembrato in crescita, ma deve allenarsi per stare meglio.

Difficoltà nel primo tempo per la Lazio di Sarri, uscita alla distanza.

Nel primo tempo abbiamo sicuramente sprecato tanto, perché abbiamo riconquistato una decina di palloni nella metà campo avversaria, senza concretizzare le occasioni. Dobbiamo fare meglio nell’occupazione degli spazi e nell’attacco della profondità, senza dimenticare che giocavamo contro una squadra molto aggressiva in fase di non possesso. La squadra, nonostante questo, si sta ritrovando e speriamo di risalire dopo un momento iniziale non positivo.

Sostituzioni decisive in casa biancoceleste.

Il calcio sta andando in questa situazione, il calendario è questo, gli impegni sono tanti, i 90 minuti son duri per tutti. A livello di rosa, siamo più forti dell’anno scorso, ma bisogna dimostrare di esserlo negli undici titolari.

Immobile dopo Lazio-Fiorentina: “Gol? Lo dedico a mio padre”

Nell’immediato post partita di Lazio-Fiorentina, Ciro Immobile ha commentato il risultato maturato in extremis allo “Stadio Olimpico”, che consente ai capitolini di portarsi a -3 dalla zona Champions League.

Il pallone pesava di più per il momento della squadra, per la sconfitta di Rotterdam e poi per il mio momento. Metto sempre avanti il bene della squadra, i ragazzi l’hanno giocata bene oggi, mi fa piacere essere riuscito a dare una mano nel finale. Sterilità offensiva? Stanno mancando un po’ i gol degli attaccanti, un po’ di lucidità davanti alla porta per concretizzare al meglio le occasioni. Ripartiamo anche dalla porta inviolata di oggi, molto importante per noi.

Dopo un inizio opaco, la Lazio si sta finalmente ritrovando in campionato.

Ci servono partite e vittorie come queste, per superare momenti particolari e dimenticare le cavolate di inizio campionato. Siamo nel vivo del campionato e della Champions, quindi dobbiamo dare tutto per portare a casa punti e risultati.

Senza gol, si sarebbe aperto definitivamente un caso Immobile. Il bomber di Torre Annunziata si è detto sereno ai microfoni di Sky Sport.

Il mio momento? Lo vivo serenamente, la mia famiglia mi sta vicino. Il gol lo voglio dedicare a mio padre, che non ha vissuto bei momenti nell’ultima settimana. A mia moglie, a mia mamma, ai miei figli ovviamente, che mi trasmettono sempre serenità.

Italiano: “La sconfitta fa arrabbiare, un peccato enorme”

Nel post partita di Lazio-Fiorentina, tutta la rabbia e la delusione di mister Vincenzo Italiano, beffato dall’episodio finale.

La sconfitta fa arrabbiare, penso che la Fiorentina abbia fatto una grande prestazione, concedendo pochissimo alla Lazio, facendo la partita che volevamo fare. Conoscevamo la situazione che poteva venirsi a creare nel finale, su questi cross, ci avevamo lavorato in allenamento, ma è un peccato veramente enorme. Perdere così fa veramente male.

Recupero fatale per la Viola, alla seconda sconfitta consecutiva in campionato.

Ai ragazzi spiego sempre che le partite, in Serie A, si possono vincere o perdere nel finale, con le gare che si fanno pericolose soprattutto quando si alza il tabellone del recupero. Dobbiamo crescere noi, cercando di concretizzare le tante occasioni che abbiamo avuto anche stasera, perché è veramente un peccato inanellare un’altra sconfitta dopo quella di Empoli. Penso che avremmo potuto ottenere molto di più per quello che abbiamo prodotto.

Tante le occasioni sprecate anche dagli elementi che compongono il reparto offensivo.

Ikoné? Anche oggi ha avuto tante situazioni in cui poter far male, ma è lì che dobbiamo migliorare, perché altrimenti non raccogliamo i frutti del nostro lavoro. Sono molto amareggiato e molto deluso, perché perdere dopo prestazioni del genere non è giusto e dà fastidio. Dobbiamo preparare un’altra partita difficile in casa, non c’è spazio per sbagliare e dà fastidio prepararla in queste condizioni.

