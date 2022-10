Lazio: i convocati di Sarri per la sfida contro lo Sturm Graz

06-10-2022 13:53

Partita molto importante quella che si appresta a disputare la Lazio di Maurizio Sarri in Europa League. I biancocelesti sono nel Girone F con Feyenoord, Midtjylland e appunto la squadra austriaca che affronteranno stasera. Tutte le formazioni del gruppo, dopo due partite giocate, sono ferme a quota tre punti in classifica e un’eventuale vittoria per i capitolini darebbe stimoli e slancio per accedere al turno successivo.

Servirà quindi una prova d’orgoglio per la Lazio che oltre all’ottimo cammino in campionato, vuole essere protagonista anche in Europa.

I CONVOCATI DI SARRI

Maurizio Sarri ha comunicato la lista ufficiale dei convocati per il match di stasera. Di seguito la lista completa:

Portieri: Magro, Maximiano, Provedel

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Vecino

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Luka Romero, Zaccagni