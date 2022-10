Lazio: il comunicato ufficiale della società su Casale

07-10-2022 11:48

I tanti impegni della Lazio nel mese di ottobre, stanno togliendo una pedina importante alla rosa di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano infatti deve ancora fare a meno di Nicolò Casale.

Il difensore biancoceleste è infatti fermo da giorni a causa di una lesione di basso grado all’adduttore della coscia sinistra. La speranza del mister capitolino e dello staff medico è quella di recuperare il centrale ex Verona il prima possibile.

Come annunciato dalla Lazio, tramite il sito ufficiale della società, il giocatore si è sottoposto a nuovi esami. Questo quanto si legge sul sito dei biancocelesti. “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Casale è stato sottoposto, in data odierna, in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. Il calciatore prosegue il programma riabilitativo e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano”.

Intanto la squadra, dopo il pareggio a reti bianche colto ieri sera in Austria in Europa League, è tornata a Roma dove ha già iniziato a preparare la trasferta di lunedi sera a Firenze.