Lazio, il medico Pulcini salta l'audizione in Procura

Il caso tamponi in casa Lazio continua a far discutere anche dopo la gara pareggiata dai biancocelesti contro la Juventus in condizioni di totale emergenza. Oggi il medico Ivo Pulcini non ha risposto alla convocazione della Procura Federale a causa di problemi di salute.

Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il medico della Lazio avrebbe mancato già una prima convocazione a causa di una pec visionata in ritardo. Nessun rifiuto comunque da parte di Pulcini, che non sarà dunque deferito proprio per la causa di forza maggiore che ha portato alla sua assenza.

Servirà ancora tempo per chiarire una volta per tutte la posizione della Lazio in merito alla questione, che sembra a distanza di giorni tutt’altro che definita.

OMNISPORT | 09-11-2020 14:42