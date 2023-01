Lazio, il Newcastle su Milinkovic-Savic

13-01-2023 16:18

Si preparano grosse manovre di mercato in casa Lazio. Secondo il Messaggero, il nuovo Newcastle saudita del fondo PIF starebbe pensando di presentare un’offerta pari a 60 milioni di euro per il centrocampista serbo Milinkovic-Savic. Lotito non si è mai mosso dalla sua richiesta di 80-100 milioni, ma forse in questo caso potrebbe cedere, dato che Sarri avrebbe chiesto alcuni rinforzi.

Nello specifico il tecnico biancoceleste avrebbe chiesto Ivan Ilic dal Verona subito e Piotr Zielinski del Napoli a giugno. Per il centrocampista serbo 10 milioni di euro per 5 stagioni più un bonus di 12 milioni alla firma.

