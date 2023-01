03-01-2023 21:56

La Lazio si rituffa in Serie A con l’ambizione di essere protagonista, ma con il dovere in principal maniera di dimostrate i miglioramenti del ‘progetto’: “Spero ci sia l’approccio giusto,.non è facile ripartire dopo 50 giorni di sosta, la cosa più difficile è stata la mancanza di impegni agonistici. La continuità mentale è sempre stata il nostro limite, anche se siamo migliorati. Il Lecce è una squadra aggressiva, ma anche ordinata, e ha un discreto palleggio, non a caso ha spesso fatto bene contro le grandi. Dovremo stare molto attenti, anche perché in queste prime partite dopo la sosta ci si può aspettare di tutto. Abbiamo visto cosa sta accadendo all’estero con le sconfitte di molte big nei rispettivi campionati”.

Le sorti dei biancocelesti dipendono in buona parte da Immobile e Milinkovic-Savic: “Immobile è in buona condizione e continua a crescere, Milinkovic-Savic e Vecino sono ragazzi che risentiranno della delusione in Qatar, il primo durante la preparazione è stato condizionato da un problema alla caviglia. Mi aspetto un salto di qualità dai nuovi, in particolare da chi è arrivato dall’estero; tutti gli stranieri hanno bisgono di tempo per adattarsi al nostro calcio, anche i migliori. La difesa deve dimostrare di essere migliorata sul lungo periodo, ci siamo assestati ma non basta”.

In Salento il calcio d’inizio è fissato per le 16,30.