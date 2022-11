10-11-2022 14:23

In vista del match contro il Monza, Sarri perde Zaccagni e Patric ma ritrova Immobile: l’obiettivo è quello di far giocare un po’ l’attaccante in modo da mettere minuti nelle gambe in vista della Juventus.

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel.

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Radu, Romagnoli.

Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Vecino.

Attaccanti: Cancellieri, Immobile, Felipe Anderson, Pedro, Romero.