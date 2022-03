Lazio, Immobile: "Cosa rende il Derby speciale? L'attesa"

19-03-2022 11:29

Il centravanti e capitano della Lazio Ciro Immobile ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del Derby della Capitale contro la Roma di José Mourinho. Dopo la vittoria per 3-2 nella gara d’andata, la Lazio potrebbe trovare il successo per due incontri di fila contro la Roma in Serie A per la prima volta dal novembre 2012 (tre di fila in quel caso, a cavallo tra la gestione di Edoardo Reja e quella di Vladimir Petkovic).

Queste le parole di Immobile:

“Coreografie, colori e tifo sono cose sempre belle che rendono l’atmosfera speciale. Il derby è una gara molto emozionate, che supera tutte quelle che ho giocato. Segnare un gol del Derby di Roma è bello, ma ci sono ovviamente anche quelli che ci hanno regalato successi che sono i più speciali. I miei preferiti? Quelli segnati tra andata e ritorno in Coppa Italia nel 2017”.

Il Derby, come sempre, sarà una partita speciale:

“Cosa rende speciale il Derby? Penso l’attesa della partita visto che occupa tutta la settimana, blocca tutta Roma, come se tutti pensassero esclusivamente a questa gara. Questa attesa rende tutto emozionante”.

