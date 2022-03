Lazio, Immobile: "Pronti per il derby, Roma arrabbiata"

14-03-2022 23:15

Con il gol al Venezia, Ciro Immobile ha superato Silvio Piola per reti in Serie A con la maglia biancoceleste. Queste le sue dichiarazioni a Dazn: “Tutto bello, stiamo facendo grandi cose e ci divertiamo. Oggi era difficile, tutti vogliono fare punti. Era importante vincere. La Lazio è piena di storia, di gloria, io ho imparato da ognuno. Qui sono passati grandi attaccanti, Wilson era un grande capitano, un leader, ho preso il meglio. So che la gente laziale teneva a lui, gli dedichiamo la vittoria”.

Immobile ha concluso parlando del derby: “Questa è la miglior Lazio, abbiamo avuto un piccolo calo nel secondo tempo, forse fisico. Ma ha ragione Sarri, facciamo divertire la gente. Il derby? Campionato duro, dobbiamo essere concentrati. I tifosi si aspettano tanto da noi, la Roma sarà arrabbiata dopo il pareggio contro l’Udinese, ma noi pronti”.

OMNISPORT