Lazio in lutto: morto in un incidente il Primavera Guerini

Una tragica notizia scuote il mondo del calcio. Daniel Guerini, centrocampista della Lazio Primavera, ha perso la vita a soli 19 anni.

Per il giovane, come riporta ‘Il Messaggero’, fatale un incidente stradale avvenuto a Roma in via Togliatti. Oltre a Guerini, coinvolti nell’impatto altri due coetanei della vittima rimasti gravemente feriti. I tre ragazzi viaggiavano a bordo di una Smart, scontratasi frontalmente con una Mercedes.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare: i due feriti sono stati trasportati in codice rosso presso il Policlinico di Tor Vergata e all’ospedale Umberto I, mentre il conducente dell’altra vettura – anch’egli in ospedale – è meno grave e versa in stato di shock per quanto avvenuto.

Guerini, classe 2002 e prodotto del vivaio della Lazio, in carriera aveva indossato anche le maglie di Torino, Fiorentina e SPAL.

Questi i messaggi di cordoglio diffusi da Lazio e Torino.

“Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini”.

“Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera”.

OMNISPORT | 25-03-2021 00:36