Lazio-Inter, gol Anderson: Inzaghi lo accetta, Sarri è una furia

16-10-2021 21:10

La Lazio ha battuto l’Inter 3-1, ma non sono mancate le polemiche per il secondo gol dei biancocelesti, colpevoli secondo i nerazzurri di non aver interrotto il gioco per Dimarco a terra. E’ scoppiata una mega rissa e anche nel finale non sono mancate tensioni, con l’espulsione di Luiz Felipe.

Al termine del match, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il tecnico nerazzurro è tornato all’Olimpico per la prima volta da ex: “L’accoglienza è stata emozionante, stati 5 minuti intensi. Mi ha fatto piacere l’accoglienza dei tifosi, mi ha emozionato e li ringrazio. Quando c’è stato il fischio d’inizio ho fatto il professionista, mi sono estraniato e ho dato il massimo per la mia squadra. È un risultato amaro perché rallenta la nostra corsa. È stata una giornata intensa, un inizio bellissimo, che sognavo, il finale molto amaro”.

Sul secondo gol della Lazio, Inzaghi non cerca scuse: “Dopo il secondo gol abbiamo perso la testa. Ci può stare che l’arbitro non fischi, ma c’erano ancora dieci minuti da giocare. Lautaro ha concluso l’azione e non si è accorto che c’era Dimarco per terra. La sfortuna ha voluto che prendessimo gol dalla zona del campo dove avevamo un giocatore a terra. L’arbitro, solitamente, può fermare il gioco, ma non mi soffermerei su questo. Una squadra come la nostra, in vantaggio per 1-0, deve portare a casa il risultato”.

Sempre ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha criticato l’atteggiamento dei giocatori dell’Inter dopo il secondo gol biancoceleste: “Quando Dimarco resta a terra la palla ce l’ha l’Inter: se qualcuno doveva metterla fuori erano loro. C’è poco da dibattere: con un uomo per terra sono andati alla conclusione, noi abbiamo continuato a giocare e c’è un regolamento preciso. Queste scene si vedono solo in Italia, in Inghilterra si prosegue a giocare. Felipe Anderson è stato aggredito, io sono stato squalificato per atteggiamento intimidatorio senza alzare un dito, mi aspettavo di veder volare qualche cartellino rosso”.

OMNISPORT