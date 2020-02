Lazio-Inter, lo sfottò al nerazzurro è virale sul web

L’inserimento di Christian Eriksen nell’Inter di Antonio Conte non procede come avevano sognato i tifosi nerazzurri al momento dell’acquisto del danese dal Tottenham.

Eriksen delude

Il centrocampista non riesce a conquistare un posto nella formazione base del tecnico salentino – è stato titolare solo nella vittoria per 2-0 a Udine – e quando entra a gara in corsa non riesce ad incidere: tra campionato e Coppa Italia, Eriksen ha giocato 5 partite, con il bilancio non esaltante di 3 vittorie e 2 sconfitte.

Ieri contro la Lazio Conte l’ha mandato in campo al 77’, sul punteggio di 2-1, al posto di Brozovic: Eriksen non è riuscito a cambiare volto alla partita, risultando anzi ridimensionato dal confronto con i centrocampisti laziali, Luis Alberto e Milinkovic Savic su tutti.

Confronto che è stato rilanciato sul web da un video che sta facendo il giro dei social network, in cui si vede il serbo della Lazio saltare in sombrero prima Eriksen e poi Barella.

Gli sfottò e la difesa

“Benvenuto in Italia, Eriksen”, lo sfottò di DSIW su Twitter. “L’Inter avrebbe dovuto ingaggiare Eriksen a gennaio, avrebbero avuto bisogno di uno come lui stasera… Aspetta, l’hanno fatto…” aggiunge Giorgos, continuando la presa in giro per le prestazioni deludenti del danese.

“Forte ‘sto Eriksen”, scrive Umberto rigirando il coltello nella piaga, mentre Tas, tifoso del Tottenham rilancia: “Eriksen va via e gli Spurs vincono tre partite di fila… Coincidenze”.

Agli sfottò al danese rispondono gli interisti, come InterCM che fa il pompiere: “Non c’è nessun problema Eriksen e non è vero che non sia adatto al modulo. I giocatori di qualità sono sempre stati richiesti da Conte. Hazard con lui ha fatto la miglior stagione in carriera. Ci ha messo un po’ a trovargli la collocazione tattica. La troverà anche al danese”.

Altri, però, pensano che Conte non stia gestendo bene l’ex Tottenham. “Non ci sta veder gente come Eriksen e Sanchez (che molti hanno puntualmente bollato) entrare a 10 minuti dalla fine quando sei sotto e devi recuperare”, commenta Fraboys.

“Eriksen lo vogliamo far giocare, o lo teniamo sempre in panchina?”, aggiunge Alfio. E Tommaso solleva un dubbio: “Ma a Conte lo hanno detto che stavano prendendo Eriksen?”.

SPORTEVAI | 17-02-2020 10:30